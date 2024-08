Raimondo Todaro lascia Amici un collega pronto a prendere il suo posto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 21 agosto 2024)di Maria sta per tornare in onda e quest’anno ci saranno delle novità, a cominciare dal corpo docente. Uno dei professori delle ultime edizioni lascerà il programma. Ad abbandonare il talent show di Canale 5 sarà il prof di latinoamericano, che ha portato alla vittoria Mattia Zenzola nel 2023. I rumor su una possibile uscita di scena del coreografo circolavano da tempo, ma a confermare questo addio c’ha pensato Giuseppe Candela su Dagospia. “di Maria, si cambia, un professore non sarà nel cast di quest’anno. Aria di novità per. Il talent show ideato da Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre su Canale 5 con nuovi allievi e un cast confermato quasi in toto.non sarà più nel gruppo docenti, il ballerino e coreografo ha occupato la poltrona di professore di ballo dal 2021 al 2024. Chi prenderà il suo?”.