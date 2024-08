Qualificazioni US Open 2024 | fuori anche Napolitano sconfitto in due set da Kasnikowski

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Secondo turno dellefataleper Stefano, che dice così addio alle sue possibilità di accedere al tabellone principale dello US. Il tennista biellese ha rimediato infatti una sconfitta in due set contro il polacco Maks, che ha trionfato con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 38 minuti di gioco. Prova sotto tono per l’azzurro, che non è riuscito a replicare la grande prestazione offerta ieri contro la testa di serie numero 2 Yannick Hanfmann: oggi sono infatti arrivati troppi errori, soprattutto con il dritto, eil servizio ha offerto meno certezze. Dall’altra parte invece ottima performance del classe 2003, molto solido e con pochissime sbavature.