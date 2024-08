Precipita con il fuoristrada in un burrone | morto il pilota di Formula 3000 Luca Persiani

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 agosto 2024)con ilin unilall’età di 40 anni ildi: l’uomo è rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto su un sentiero di montagna vicino al lago di Scanno, in Abruzzo. L’uomo èdopo essersi lanciato dal suoto in unper diverse centinaia di metri, probabilmente a seguito di una manovra sbagliata.era partito da Albano Laziale insieme a una sua amica per raggiungere l’Abruzzo. I due, dopo aver cenato e atteso il tramonto, hanno deciso di tornare a casa. Ilromano, però, avrebbe perso l’orientamento a causa della nebbia imboccando un sentiero scosceso. Prima della tragedia, avrebbe fatto scendere l’amica 27enne salvandole di fatto la vita.