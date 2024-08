Offrono un passaggio poi le botte e la rapina Due arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Prato, 21 agosto 2024 – Laè andata in scena in provincia di Verona, glia Prato. Nel pomeriggio di martedì la polizia di Prato ha arrestato due pakistani di 22 e 30 anni dimoranti a Prato ritenuti responsabili di unaa mano armata commessa nel comune di Povigliano Veronese nella notte tra il 19 e il 20 agosto. I due sono accusati di aver commesso lainsieme ad altri tre connazionali (al momento ignoti) ai danni di quattro cittadini dello Sri Lanka, dimoranti nella provincia di Verona. Le vittime, adescate da uno degli autori dellache simulava l’offerta di unin auto alla volta della stazione di Bussolengo, sono state invece portate in una zona isolata di Povigliano Veronese, dove altri quattro uomini, tutti poi risultati di nazionalità pakistana, li attendevano, armati di mazze da baseball e coltelli.