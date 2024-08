Neres è un nuovo giocatore del Napoli il tweet di ADL | Benvenuto David

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E’ giunta l’ufficialità del trasferimento dial: il consuetodi De Laurentiis per dare ilal. NOTIZIE MERCATO. Ilha ufficialmente annunciato l’acquisto di. L’esterno offensivo brasiliano, 5 gol e dieci assist nella scorsa stagione, passa in azzurro dal Benfica per circa 30 milioni di euro. Carriera e crescita diha iniziato la sua carriera calcistica nel San Paolo, in Brasile, e ha successivamente fatto il suo debutto europeo con l’Ajax. Dal 2022,ha vestito la maglia del Benfica, dove ha brillato per le sue qualità tecniche e il suo impatto in campo. Il trasferimento alrappresenta un’opportunità per ildi continuare a mettersi in mostra in uno dei principali campionati europei.