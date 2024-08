Napoli sondaggio per Amrabat | McTominay resta in corsa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilesplora diverse opzioni per rinforzare il centrocampo.nel mirino. Le ultime da Fabrizio Romano. Ilintensifica la ricerca di rinforzi per il centrocampo, con Sofyane Scottin cima alla lista. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, rivela su X: “Ilha chiesto le condizioni per l’operazione Sofyan, una delle diverse opzioni per il centrocampo”. L’interesse perrimane vivo, nonostante le richieste elevate del Manchester United. Romano aggiunge: “Anche l’accordo con Scottuna possibilità per il, il Manchester United continua a chiedere un pacchetto da 30 milioni di dollari”. Tuttavia, la priorità delsembra essere altrove. Romano conclude: “La decisione nei prossimi giorni, ma la prioritàquella di concludere l’affare Lukaku”.