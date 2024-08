Mentre affondavamo… Naufragio Bayesian il racconto choc della moglie di Mike Lynch

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) C’è grande tristezza per il, la barca a vela di 56 metri affondata in provincia di Palermo con a bordo anche il potente imprenditore, che risulta disperso insieme ad altre 5 persone. Uno soltanto il cadavere fin qui recuperato, quello del cuoco. Ora è ladel magnate inglese ad aver rotto il silenzio e ad aver spiegato cosa è successo in quei frangenti. A parlare dei superstiti ci ha pensato anche il dottor Cipolla, direttore del reparto di Medicina e Chirurgia dell’ospedale Di Cristina di Palermo. Ha fatto sapere che i sopravvissuti sono molto stanchi e provati. “Chiedono continuamente notizie dei dispersi. Per ora è stato trovato solo un corpo, quello dello chef canadese Ricardo Thomas, gli altri sono ancora dispersi.