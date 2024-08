M5s Gomez | La regola del doppio mandato li differenzia da tutti gli altri ecco come potrebbero modificarla senza snaturarsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Avere il limite dei due mandati in Parlamento è importante, perché tidagli. Dà l’impressione ai cittadini che ci sia un ricambio della classe dirigente. Però che le persone che hanno fatto esperienza in Consigli comunali e regionali possano aspirare a fare carriera politica e ad andare in Parlamento lo trovo corretto. E per il M5s possono essere una risorsa”. A dirlo è stato il direttore Peter, che in una diretta con Luca De Carolis incentrata sul Movimento 5 stelle e sullo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, ha analizzato le possibili modifiche alladel. L'articolo M5s,: “Ladellidagli” proviene da Il Fatto Quotidiano.