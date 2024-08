Libano Israele bombarda depositi di armi Hezbollah Colloqui sugli ostaggi | Sull' orlo del collasso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 – Attaccati nella notte siti di stoccaggio didinella valle della Bekaa in. La zona era abitata da civili, al momento il bilancio è di un morto e 20 feriti. L'Idf accusa l'organizzazione islamista di aver piazzato risorse militari in aree popolate: “Sfruttamento cinico dei cittadini libanesi”. Nessuna novità sul fronte dei negoziati per il cessate il fuoco: “Isonodel”, riferisce il quotidiano statunitense Politico, citando due funzionari statunitensi e un funzionario israeliano, protetti dall’anonimato. Seiritrovati morti in un tunnel.