Le storie dei dispersi Il tycoon di umili origini il fisico genio degli affari La City col fiato sospeso

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ladi Londra e Wall Street sono sotto choc. In quel veliero di lusso, trasformatosi in una bara, ci sono alcuni uomini dell’élite finanziaria mondiale, ufficialmente. Come ilbritannico Mike Lynch, perito con la figlia diciottenne Hannah (appena iscritta a Oxford), e Cris Morvillo (disperso con la moglie Nada) sbrigativamente etichettato come "l’avvocato americano" di Lynch. In realtà dal 1999 al 2005 Morvillo è stato procuratore aggiuntoStati Uniti per il distretto meridionale di New York, lavorando anche alle indagini penali sugli attacchi dell’11 settembre. Il suo curriculum ci riferisce che si è occupato di frodi sanitarie, assicurative e riciclaggio. Dal 2011 diventa socio dello studio legale Clifford Chance di New York.