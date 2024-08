Il commovente messaggio d’addio di Eriksson | Non dispiacetevi sorridete e vivete la vita

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sven Goran, 76 anni, ha rivelato di avere un tumore terminale al pancreas, per cui purtroppo nella migliore delle ipotesi gli rimane “un anno di”. Un annuncio che ha commosso gli appassionati di calcio e non solo, e che ha portato l’ex allenatore della Lazio a viaggiare nelle città e nelle squadre che hanno segnato la sua grande carriera, e a coronare il suo sogno di sedere almeno per una volta sulla panchina del Liverpool. Un documentario dal titolo Sven racconterà la suasu Amazon Prime. Per il suoha scelto il paesaggio della campagna svedese vicino alla casa di Sunne, in Svezia. “Penso che siamo tutti spaventati dal giorno in cui moriremo, ma lariguarda anche la morte. Spero che alla fine la gente dirà, sì, era un brav’uomo, ma non tutti lo diranno.