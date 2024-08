Furgone brucia Caos sulla 235 Autista illeso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si incendia undavanti alla concessionaria, scatta l’emergenza. Non ci sono stati per fortuna feriti e i danni si sono limitati al mezzo interessato dal rogo, per l’incendio scoppiato ieri alle 5 del mattino a Cornegliano Laudense. Ha preso fuoco, durante la marcia, un camioncino refrigerato, il qaule ha subito danni pesantissimi. L’incendio è divampatostrada provinciale 235, che collega Lodi a Pavia, davanti alla concessionaria Ninì car di Cornegliano. Il conducente si è accorto che qualcosa non andava e, dopo aver accostato, ha dato l’allarme. Sul posto si sono quindi precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi con una autopompa e una autobotte e il rogo è stato presto estinto, prima che lambisse ciò che stava attorno. P.A.