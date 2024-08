Entra in una casa per rubare ma si mette a leggere un libro e viene arrestato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Una storia a dir poco curiosa. Un ladro si è intrufolato in un appartamento di una palazzina del cle quartiere romano di Prati, in via Carlo Mirabello, per. L’uomo, però, è rimasto affascinato da untrovato in camera da letto e si è seduto a leggerlo. Il proprietario dell’appartamento ha sentito dei rumori dentroed è andato a vedere di cosa si trattasse. Ha così sorpreso il ladro, un 38enne italiano, seduto a sfogliare un. È quanto successo intorno alle 12:45 di martedì 20 agosto. A quel punto il padrone di, un 71enne, ha chiamato i vicini e le forze dell’ordine. Nonostante il tentativo di fuga, l’uomo è statodai poliziotti del commissariato Prati. Con sé il ladro aveva un borsone con dei vestiti firmati, probabilmente bottino di un furto.