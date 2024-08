Eneri a ‘Città Spettacolo’ per lanciare il suo disco ‘C’era una volta’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIrene Verdino, in arte, è un’artista Beneventana, laureata in canto pop. Dopo tanta gavetta finalmente si esibisce per presentare un suo progetto. Lo farà nel contesto della rassegna CITTA’ SPETTACOLO 2024. Appuntamento per martedì 27 agosto, ore 22:30, Piazza F. Torre (Corso Garibaldi). Presenta Emanuela Vitale.è il nome bifronte di IRENE; due facce della stessa medaglia; luna e sole, sapienza e ingenuità.è l’inespresso che vuole emergere, o magari soltanto condividere emozioni e vicissitudini del proprio vissuto. D’altronde cosa può fare e volere un artista se non mettersi a nudo e concedersi, metaforicamente parlando, al pubblico? “C’era una volta” è un percorso che parte dall’adolescenza fino ad arrivare alla donna di oggi.