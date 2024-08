Donazione del sangue | aperture straordinarie d’agosto in Toscana Ecco dove recarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 - Donate il, se potete. L’estate è il momento più delicato dell’anno: i bisogni rimangono costanti, ma le donazioni diminuiscono. Così per aiutare i cittadini in questo gesto di generosità il sistema sanitario toscano ha programmato una serie di, anche la domenica, dei servizi trasfusionalidonare plasma,e piastrine. L’elenco è disponibile sul sito della Regione, all’indirizzo https://www.regione..it/-/strutture-trasfusionali. Nelle stesse pagine è spiegato come prenotarsi. “Un ringraziamento a tutti gli attori del sistemache nei mesi estivi, i più delicati quando si parla di donazioni, non si risparmiano venendo incontro alle esigenze dei donatori con orari più flessibili ed estesi”, commentano il presidente Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini .