Calcio Il Marina suda contro il Borghetto ma vince 2-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I ragazzi di Luchetta si portano a sorpresa in vantaggio con Ruben Re, poi Widsom e un’autorete ribaltano il parziale a favore dei locali di Profilidi MONTEMARCIANO, 21 agosto 2024 – Ilsoffre più del previstoil. La squadra di Profili, infatti, ha vinto 2-1, ribaltando l’iniziale vantaggio di Re per gli uomini di Luchetta che, nonostante la categoria di differenza e i pochi giorni di allenamento sulle gambe, ha affrontato a viso aperto i biancazzurri. Primo tempo Al 5?, infatti, gli ospiti vanno avanti: l‘ex Jesina Re si inventa una deviazione al volo su un cross dalla destra che infila Minardi per lo 0-1. Ilrisponde subito, con Sabbatini vicino al gol al 8?, ma è sempre ila essere più pericoloso. Al 16? ancora Re riceve palla, si gira e tira, sparando alle stelle.