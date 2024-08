Bravìo delle Botti le prove degli spingitori danno i primi risultati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Montepulciano (Siena), 21 agosto 2024 - Procede di gran ritmo la settimanaeventi del 50esimo anno deldi Montepulciano. Le prime giornate dilibere per le vie del borgo stanno dando icon quattro contrade che si stanno imponendo su tutte: Cagnano, Voltaia, Gracciano e Talosa, ma non si escluderanno sorprese per domenica 25 agosto, giorno della grande sfida. Lenotturne sono il modo per provare le parti più difficili del percorso, dal momento che la gara si snoda su circa 1,8 km lungo le vie principali di Montepulciano, per rinforzare la resistenzaatleti e per trovare diverse strategie per cercare di conquistare la vittoria e il panno dipinto da Manuela Petti e dedicato appunto ai 50 anni della manifestazione e a 100 anni di Don Marcello Del Balio, l’ideatore della manifestazione.