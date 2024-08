Basket serie a2 Arrivati i due Usa La Sella Cento è finalmente al completo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono atterrati ieri in Italia, Terry Henderson e Stacy Davis, i due nuovi americani dellaversione 2024/2025, dopo il piccolo intoppo legato al maltempo che aveva posticipato inizialmente il loro sbarco in Italia. E ieri erano entrambi in palestra, per un primo contatto con la città e la realtà biancorossa. Di loro, dei loro trascorsi e delle loro caratteristiche tecniche, si è detto tutto in queste settimane successive all’annuncio della loro firma. Henderson in Italia è un volto conosciuto per aver giocato già inA2 a Verona e Latina, nell’ultima stagione era in Nuova Zelanda, ma i suoi trascorsi italiani e la sua esperienza autorizzano a pensare che possa essere quell’usato sicuro di cui Di Paolantonio ha bisogno nel ruolo di guardia.