Anci Campania Cerreto FdI | Carlo Marino la gestisce come sua proprietà

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma. “Evidentemente gli amministratori del PD sono abituati a gestire il ruolo istituzionale per puri interessi personali. E questo accade in particolar modo inin cui il Governatore De Luca ed il Sindaco di Casertafanno dei Palazzi istituzionali le loro dependance estive per tessere interessi propri. Nella fattispecie il Sindaco, presidente dell’, convoca l’associazione il 16 agosto per il 2 settembre, organizza una riunione fantasma e da remoto del Consiglio Direttivo per la proroga del suo mandato e di quello degli organi regionali. Se non è questo un comportamento arrogante che va oltre la sua funzione, mi spiegasserodefinirlo se non che si sta rasentando una vergogna senza eguali”. – Lo dichiara il deputato casertano Marcodi Fratelli d’Italia.