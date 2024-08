Amici Raimondo Todaro lascia il talent? Novità in arrivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024), ilshow di Maria De Filippi, ripartirà il 15 settembre su Canale 5 con dellesul corpo docenti? Pare che il prof di latinoamericano, che nel 2023 ha portato alla vittoria del programma Mattia Zenzola, in questa edizione non ci sarà. A confermare l’addio del prof dici ha pensato Giuseppe Candela su Dagospia. Il giornalista ha scritto: “di Maria, si cambia, un professore non sarà nel cast di quest’anno. Aria diper. Ilshow ideato da Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre su Canale 5 con nuovi allievi e un cast confermato quasi in toto.non sarà più nel gruppo docenti, il ballerino e coreografo ha occupato la poltrona di professore di ballo dal 2021 al 2024. Chi prenderà il suo posto?”.