Alain Delon | Se morirò prima del mio cane chiederò al veterinario di abbatterlo e lasciarci andare insieme La famiglia ferma tutto | Vivrà con noi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non tutte le disposizioni di un defunto sono realizzabili. L’amore per i suoi 35 cani diera noto a tutti. L’attore scomparso lo scorso 18 agosto aveva dichiarato in una intervista del 2018 che voleva essere sepolto con il. “È il mioin fin di vita. Un pastore belga che amo come un bambino – ha dettoalla rivista Paris Match -. Se muoiodi lui,aldi. Gli farà l’eutanasia in modo che muoia tra le mie braccia. Preferirei questo piuttosto che sapere che si sarebbe lasciato morire sulla mia tomba con tanta sofferenza“. In realtà il, dal nome Loubo, non sarà sepolto con la star del cinema. Lo ha comunicato la Fondazione Brigitte Bardot, dopo le proteste di attivisti per i diritti degli animali.