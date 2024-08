Vaiolo delle scimmie ripartono i vaccini | E’ arrivato in Europa ed è più aggressivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Siena, 20 agosto 2024 – Alla vigilia di Ferragosto l’Oms ha dichiarato che l’aumento dei casi dicostituisce un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. "La nuova emergenza mondiale è per un virus, conosciuto come ’monkeypox’ (Mpox),in, un caso in Svezia, con un nuovo ceppo virale detto Clade 1. Il virus sta mostrando di essere capace di uscire dai Paesi dove è stato decritto maggiormente e spostarsi in aree in cui fino ad oggi non era presente e per questo è importante aumentare l’attenzione per evitarne la diffusione", spiega il professor Mario Tumbarello, direttore di Malattie infettive e tropicali al policlinico Le Scotte. Perché l’allerta mondiale? "Nel 2022 ci sono state migliaia di casi in, anche in Italia, per una malattia partita dall’Africa causata dal ceppo Clade 2 del virus Mpox.