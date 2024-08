Usa2024Biden commosso a Convention dem

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 agosto 2024) 7.00 Il presidente Biden è salitosul palco delladem, a Chicago, accolto dal coro "thank you Joe!" e da una lunga standing ovation. "Siete pronti a eleggere Kamala Harris e Tim Walz?", ha chiesto ai presenti entusiasti."Scegliere Kamala come vice è stata la migliore decisione della mia carriera.E' tosta, preparata e ha integrità". "Non c'è posto negli Usa per la violenza politica.La democrazia ha prevalso e ora deve essere mantenuta", ha detto. "Sarò il migliore volontario della campagna Harris-Walz", ha aggiunto.