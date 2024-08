Uomini e Donne | quando ricomincia? Data anticipazioni e novità

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 20 agosto 2024) Manca sempre meno al ritorno disu Canale 5:la trasmissione? C’è già una possibilee qualche anticipazione Esattamente come per i fan di Amici di Maria De Filippi, anche quelli diattendono la fine dell’estate per saperepotersi nuovamente sintonizzare con il loro programma preferito. Il dating show più amato dal grande pubblico non si farà attendere ancora a lungo. A quanto pare, le riprese per la nuova stagione diinizieranno a breve e la conferma è arrivata proprio da parte di Amedeo Venza, tramite le sue stories di Instagram. A quanto pare, quest’anno, il programma presenterà diverse, soprattutto per quello che riguarda il Trono Classico.