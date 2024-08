Un nuovo caso Dengue a Modena scatta la disinfestazione | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Spunta undi, in città, eno subitoe protocollo sanitario. Si tratta di una persona con sintomi rientrata da un viaggio all’estero, in Thailandia. Questa febbre virale è infatti tipica delle aree tropicali; il virus è trasmesso da zanzare del genere Aedes, la cosiddetta zanzara tigre ed è di fastidioso sviluppo sintomatologico (ma in genere di esito non letale). Si svolgerà questa notte il primo di tre interventi di. L’attività, preceduta da affissioni nei civici interessati, è stata richiesta dal Servizio di igiene pubblica dell’Ausl. L’area dell’intervento comprende i civici di via Giuseppe Gibellini dal 62 al 104 e dal 51 al 155; di via Giotto dal 328 al 420 e dal 325 al 425; di via Pietro Giardini dal 704 al 722 e dal 725 al 765; di via Marcello Malpighi civici 51 e 63.