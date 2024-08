Sanremo 2025 il nuovo regolamento firmato Carlo Conti | la serata Cover non influirà sulla Finale 24 i Big in gara e 4 le Nuove Proposte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Nessuna rivoluzione, ma piccoli cambiamenti., in qualità di direttore artistico e conduttore della 75esima edizione del Festival di, aveva già annunciato il ritorno dellecon quattro giovani artisti che arriveranno sul palco dell’Ariston per conquistare il titolo. Oggi, 20 agosto 2024, la Rai ha comunicato ildella kermesse che si svolgerà in Riviera dall’11 al 15 febbraio. “Tutti cantano”, confermato il vecchio slogan. E acanteranno ventiquattro big della musica italiana, il numero degli artisti segna, dunque, un calo rispetto allo scorso anno quando con Amadeus si raggiunse la quota trenta, ai big disi aggiungono però i partecipanti delle, distinzione assente nell’edizione 2024.