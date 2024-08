Sagra di San Bartolomeo2024 a Casalpusterlengo | Un appuntamento da non perdere Il programma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)(Lodi), 20 agosto 2024 – Riccodi eventi per la “patronale di San Bartolomeo” a. Per il settimo anno consecutivo, il sindaco Elia Delmiglio e la presidente della Pro loco Maria Luisa Braguti, che collabora con il Comune, le associazioni e tantissimi volontari all’evento, annunciano appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. Possibili anche grazie alla collaborazione di commercianti, artigiani, Gruppo fotografico, Centro cultura e sotto il coordinamento dell’ufficio cultura. Si inaugura il 21 agosto 2024, alle 21, in piazza del Popolo, con un concerto della Tanzan music Academy.