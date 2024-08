Pronto a servire | Trump tira in ballo Musk La mossa a sorpresa del tycoon

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Mentre a Chicago si è conclusa la prima giornata della Convention nazionale del Partito democratico degli Stati Uniti, culminata in un lungo discorso del presidente Joe Biden e il suo passaggio di testimone a Kamala Harris, Donaldsi è dettoa offrire a Elonun ruolo di consigliere o di membro del suo gabinetto in caso di vittoria. Lo ha annunciato lo stessoin un'intervista a Reuters. Alla domanda se prenderebbe in considerazione la possibilità di nominare l'amministratore delegato di Tesla per un ruolo consultivo o per un lavoro di gabinetto,ha detto che"è un ragazzo molto intelligente. Lo farei sicuramente. È un ragazzo brillante".