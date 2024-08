Perletti fan della coppia si finge madre di Mirko e consulta una cartomante sul futuro della coppia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) I fan deinon si danno pace, dopo l’annunciofinestoria dal web arrivano notizie di ragazze che hanno sofferto la separazionefinite in ospedale e non solo: una donna si è fintadied hato una, una donna si presenta come fan diad una: il responso sullaL’episodio è stato riportato dalla pagina Very Inutil People che ha mostrato il video diventato virale nelle ultime ore, nel quale arriva il responsoveggente su un presunto tradimento di: “Qui vedo la donna, mi esce il sette di coppe. Se è un macello? No. Io vedo questa donna, da Perla mi esce il sette di coppe e l’amore. Mi esce un tradimento come se avesse avuto un dolore al cuore. Poi mi esce. L’ha tradita? No tesoro, devi parlare chiaro con me. Perché qui vedo lui che ha avuto un momento di difficoltà.