Ngonge lascerà Napoli ma nessun interesse concreto da altri club Pedullà

(Di martedì 20 agosto 2024) Cyrildovrebbe essere uno degli uomini in uscita delin questa sessione di mercato. Il belga non ha convinto il neo tecnico Antonio Conte e, dunque, pare stia cercando una nuova squadra per rilanciarsi. Gli azzurri lo acquistarono a gennaio dall’Hellas Verona per 20 milioni + bonus., ma ancoradagliNei giorni scorsi, si era parlato di alcunidi Serie A interessati all’attaccante. Il giornalista Alfredoscrive in merito: Non escludiamo chepossa lasciare ilnegli ultimi dieci giorni di mercato. Ma la Lazio non è interessata, lo aveva seguito in passato, anche la Fiorentina non è una traccia concreta. Sul Bologna possiamo dire che ha fatto un sondaggio dopo averlo seguito nelle precedenti sessioni di mercato, ma non ha affondato perché cerca uno specialista di piede destro.