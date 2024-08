Nasce una cantina sottomarina nel Golfo di Napoli | 4mila bottiglie di vino affinate sotto il mare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 20 agosto 2024) «Lunedì 6 agosto, quattromiladisono scomparse nelle profondità deldi, calate a oltre 40 metriil livello del». Così comincia la realizzazione dell'impresa di Francesco Lerro, imprenditore napoletano che ha trasformato il fondale marino in una. Un progetto che porta l’affinamento del, dell’olio e dell’aceto in un ambiente inaspettato: il. Sfruttare le particolari condizioni ambientali delle profondità marine è già stato testato negli anni da altre realtà in tutto il mondo, Italia inclusa (ne abbiamo parlato qui).