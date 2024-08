My Spy | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 20 agosto 2024) My Spy: dalallesulLa sempre più lunga e apprezzabile carriera cinematografica dell’ex wrestler Dave Bautista presenta anche alcuni titoli da protagonista assoluto. Oltre a Final Score, Bushwick e Army of the Dead, si annovera tra questi anche la recente commedia d’azione dal titolo My Spy, diretta nel 2020 da Peter Segal (celebre anche per aver diretto anchecome La famiglia del professore matto, Il grande Match e Ricomincio da me). In questoBautista dà nuovamente prova delle sue capacità recitative e in particolare delle sue grandi doti comiche. Pur passando in sordina per via della pandemia, che lo ha portato ad essere distribuito direttamente in streaming, ilsi è piano piano conquistato un proprio pubblico, tanto da meritarsi un