Mirko Brunetti piace ad una recente protagonista di Temptation? Ecco chi è

(Di martedì 20 agosto 2024) Il mondo dei reality e dei social è sempre in fermento, soprattutto quando si tratta di cuori infranti e nuove passioni;, exdiIsland e del Grande Fratello, è tornato single dopo la fine della sua storia con Perla Vatiero. Ma, come spesso accade, la fine di una relazione apre la porta a nuove possibilità, e sembra cheabbia già attirato l’attenzione di un’altra figura ben nota al pubblico del piccolo schermo. Si tratta di Maika Randazzo, ex tentatrice dell’ultima edizione diIsland, e presto possibile concorrente del Grande Fratello. La tentatrice Maika ha iniziato a seguiresu Instagram La notizia è stata lanciata da Deianira Marzano, una delle maggiori esperte di gossip sui social, e ha subito scatenato l’interesse dei fan.