Lutto nel mondo dello spettacolo | ex volto di Non è la Rai muore a 44 anni dopo un terribile incidente

(Di martedì 20 agosto 2024) Una Roma ha strappato la vita di Francesca Di Ruberto, ex ragazza di Non è la Rai, morta a soli 44. Cosa è successo? L’exdi Non è la Rai era al volante della sua Mini Cooper quando si è schiantata – il 19 agosto 2024 – su Via Trionfale contro un camion dell’Ama. L’impatto, fortissimo, purtroppo non ha lasciato scampo a Francesca Di Ruberto, per la quale non c’è stato niente da fare. Il corpo della donna è stato tirato fuori dalle lamiere della sua auto grazie all’intervento dei pompieri. Francesca era madre di due bambini e iltutto la piange con dolore.