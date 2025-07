Lady Oscar ecco perché viene ricordata il 14 luglio ed è una storia che piace ancora tanto anche agli adulti

Mentre in Francia il 14 luglio viene salutato come festa nazionale per ricordare la presa della Bastiglia e, di fatto, l'inizio della Rivoluzione Francese e della fine del potere assolutistico della monarchia, nel resto del mondo la giornata è spesso dedicata a Lady Oscar. Nato nel 1972 come manga dalla penna di Riyoko Ikeda e intitolato Le rose di Versailles, Lady Oscar ha avuto un successo immediato in Italia, sin da quando è stato trasmesso per la prima volta il primo episodio della serie animata, nel 1982, col titolo Una spada per Lady Oscar. Ambientato nella Francia pre-rivoluzionaria e all'interno del palazzo di Versailles, Lady Oscar segue la vita del fittizio personaggio di Oscar François de Jarjayes, una ragazza cresciuta dal padre come uomo e diventata comandante della guardia reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

