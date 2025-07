Sequestrata una tonnellata di tonno rosso in un mercato rionale

Negli scorsi giorni, durante un’attivitĂ di controllo del territorio e conseguente verifica ispettiva, i militari della guardia costiera etnea coordinati dall’11mo centro di controllo area pesca di Catania si sono recati presso il mercato rionale di Aci Catena e successivamente lungo l’asse. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: mercato - rionale - sequestrata - tonnellata

Pesce pericoloso per la salute al mercato rionale. In 9 mesi sequestrate 3 tonnellate di cibo avariato - Quasi una tonnellata di pesce pericoloso per la salute è stato sequestrato dai carabinieri al mercato rionale dell'Esquilino.

Il mistero di Villa Pamphili, nel mercato rionale: “Mamma e figlia erano qui l’ultimo giorno” - Parlano i commercianti di San Silverio che hanno conosciuto la donna e la bambina uccisa, e l’uomo ricercato: “Lei era sottomessa, lui burbero: a una di noi disse di non toccare sua figlia”

A fine estate completata “Cittadella dei ragazzi”: l’ex mercato rionale cambia volto e vocazione - GALLIPOLI - Pianificato nel 2021 e partito poco più di due anni addietro volge ora verso il termine il percorso di rigenerazione edilizia che ha interessato l’immobile dell’ex mercato rionale di viale Europa a Gallipoli, destinato a cambiare volto e vocazione.

Sequestrata una tonnellata di tonno rosso in un mercato rionale; Nel Catanese maxi sequestro di tonno rosso; Pesce pericoloso per la salute al mercato rionale. In 9 mesi sequestrate 3 tonnellate di cibo avariato.

Aci Catena, 130 chili di pesce sequestrato al mercato rionale - Nel mercato rionale di Aci Catena in uno dei banchi di vendita i militari della guardia costiera hanno trovato 130 chili di prodotti ittici. Segnala meridionews.it

Maxi sequestro di tonno a Catania, era privo di certificazione - Ad Aci Catena scoperti 130 chili di prodotto ittici in cattivo stato di conservazione ... Si legge su msn.com