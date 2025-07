Borse europee in rosso dopo i dazi al 30% | Trump salva i Bitcoin picco a 121mila dollari

Donald Trump riesce a controllare i mercati esteri con le sue semplici decisioni. Ogni dichiarazione di intenti o scelta annunciata modificano gli indici e le risposte degli investitori. Dopo la scelta di dazi al 30% per l'Ue, il Tycoon ha provocato un nuovo crollo delle borse europee che hanno aperto al ribasso. Bene i Bitcoin, grazie all'apertura giunta dal presidente Usa sulla loro regolamentazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Borse europee in rosso dopo i dazi al 30%: Trump salva i Bitcoin, picco a 121mila dollari

Borse europee, partenza in rosso dopo che Donald Trump nel weekend ha annunciato dazi del 30% per l'Ue dal 1° agosto -1% -0,7% -0,9% -0,1% Il Ftse Mib perde la soglia dei 40.000 punti: Bper -2,1%, Campari -1,9%, Stm -1,9%.

