Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle appello dei parenti | Aiutateci a trovarlo

Il quindicenne di nome Jonathan è stato visto per l’ultima volta domenica sera nella cittadina siciliana dove abita ma non è piĂą rientrato a casa. Il suo telefono risulta spento. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio i luoghi frequentati abitualmente dall’adolescente ma purtroppo al momento non ci sono tracce che riconducono al giovane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: quindicenne - scomparso - porto - empedocle

Modica, ansia per Lorenzo: ricerche in corso per il quindicenne scomparso - Ore di apprensione a Modica, nel Ragusano, per la scomparsa di Lorenzo Maltese, un ragazzo di 15 anni allontanatosi dalla propria abitazione domenica 27 aprile 2025, intorno alle 16:15.

Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle, attivato piano ricerche; Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle, tanti gli appelli sui social: Torna a casa, chi lo ha visto ci contatti; Quindicenne scomparso a Porto Empedocle.

Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle, appello dei parenti: “Aiutateci a trovarlo” - Il quindicenne di nome Jonathan è stato visto per l’ultima volta domenica sera nella cittadina siciliana dove abita ma non è più rientrato a casa ... Da fanpage.it

Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle, attivato piano ricerche - Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio i luoghi frequentati abitualmente dal ragazzo ... grandangoloagrigento.it scrive