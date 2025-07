Alba alla Reggia | il 10 e 31 agosto il Parco reale apre all’aurora tra natura arte e suggestioni

La Reggia di Caserta torna a incantare con uno degli appuntamenti piĂą attesi dell'estate. Il 10 e il 31 agosto, dalle ore 4.45, prende vita "Alba alla Reggia", l'evento che trasforma il Parco reale in un luogo di contemplazione, meraviglia e poesia, all'aprirsi del giorno. Nell'ambito del Piano di valorizzazione del Complesso vanvitelliano, l'iniziativa invita i visitatori a vivere le prime luci dell'alba camminando tra i viali silenziosi, i giochi d'acqua e i sentieri del Giardino Inglese, immersi nei profumi e nella quiete di uno dei patrimoni artistici piĂą iconici d'Italia.

