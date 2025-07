Meteo Toscana | prosegue il clima gradevole poi atteso il ritorno del gran caldo

Firenze, 14 luglio 2025 – Temperature gradevoli, in linea con le medie del periodo. Prosegue, meteorologicamente parlando, il ‘periodo fortunato’, che per certi versi ci riporta alle estati fresche e piacevoli del passato. Come ci informano dal consorzio Lamma, la Toscana sta vivendo una fase meteorologicamente favorevole, che proseguirà almeno fino a venerdì 18. Il caldo rimarrà dunque sopportabile, con massime intorno ai 32-33 gradi in pianura. Da domani, martedì 15 luglio, si registrerà un lieve rialzo delle temperature, ma resteremo comunque in una fascia di comfort termico. Tra giovedì e venerdì, un fronte freddo in transito sui Balcani determinerà una temporanea flessione anche in Toscana, con massime che scenderanno addirittura intorno ai 29-31 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

