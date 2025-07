Dazi le nuove minacce di Trump renderanno più coesa l’Europa?

Domenica di lavoro, ieri e questa volta non sono state solo le azioni di guerra, dovunque esse si stiano combattendo, a far sparire il buon umore, ammesso che ce ne fosse stata solo parvenza. Probabilmente le dichiarazioni di Trump circa l’applicazione di dazi sull’import proveniente da molti paesi, con particolare veemenza su quelli made in Ue, ha rovinato in maniera generalizzata il fine settimana da poco concluso. Oltre che per l’operazione in sé e per sé, senza dubbi anacronistica, anche per le dimensioni di quegli assurdi prelievi fiscali pretesi dal Tiranno d’America, seppure in versione moderna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

