Un arsenale e droga all' interno di un' auto abbandonata a Catania l' inquietante scoperta nel quartiere Librino

Armi, munizioni e droga sequestrate dalla Polizia in un'auto abbandonata a Librino. Indagini in corso per risalire ai responsabili.

