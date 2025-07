Lite nello spogliatoio 15mila euro di multa a Zaniolo | schiaffi e spintoni a due calciatori

Firenze, 14 luglio 2025 – Schiaffi sul collo a Mattia Almaviva e uno spintone a Marco Litti. Sono le motivazioni, contenute all’interno di una nota della Figc, che hanno portato ad una multa di 15mila euro nei confronti di Nicolò Zaniolo, ai tempi calciatore della Fiorentina. L’ammenda è il frutto di un accordo di patteggiamento dopo i fatti dello scorso 26 maggio. In occasione della semifinale del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Roma in programma al Viola Park, Zaniolo – che in quel momento era ancora un tesserato del club gigliato – fece irruzione negli spogliatoi e litigò con alcuni calciatori giallorossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lite nello spogliatoio, 15mila euro di multa a Zaniolo: schiaffi e spintoni a due calciatori

ZANIOLO PATTEGGIA: 15MILA EURO DI MULTA Accordo con Chinè per la brutta vicenda accaduta negli spogliatoi del Viola Park tra l'ex giallorosso e due calciatori della Primavera della Roma: il giocatore pagherà un'ammenda. #Zaniolo #ASRoma ? Vai su X

Lite nello spogliatoio, 15mila euro di multa a Zaniolo: schiaffi e spintoni a due calciatori - I fatti risalgono alla semifinale del campionato Primavera 1 al Viola Park tra Fiorentina e Roma: secondo la Figc, il giocatore ha colpito i romanisti Almaviva e Litti con schiaffi e spintoni ... Segnala lanazione.it

Zaniolo sanzionato per lite nello spogliatoio dopo la semifinale Primavera - Al termine della gara, Zaniolo, che si trovava nel centro sportivo della Fiorentina, avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio della Roma Primavera, aggredendo due giovani calciatori giallorossi: ... rainews.it scrive