Il Rolling Truck Street Food Festival ritorna a Dongo | tre giorni di cibo di strada italiano e internazionale

l Rolling Truck Street Food Festival fa ritorno a Dongo dal 18 al 20 luglio 2025, confermandosi uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate sul Lago di Como. Per tre giornate consecutive, dalle 11.00 alle 24.00, il lungolago G.B. Landi ospiterà numerosi food truck da tutta Italia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio, dalle ore 11.00 a mezzanotte, si terrà il Rolling Truck Street Food a Dervio (Via alla Darsena): tre giorni ricchi di sapori e profumi locali e internazionali, musica e divertimento

