Di cambiare le regole noi siamo capaci Commemorazione per il 33° anniversario della strage di via D’Amelio

A trentatrĂ© anni dalla strage di via D’Amelio, alla ComunitĂ Sociale Rifugio Sant’Eustochia, ci si prepara a vivere una giornata di memoria viva, di responsabilitĂ condivisa e di impegno civile. L’iniziativa, promossa dall’Organizzazione di Volontariato Overland, si articolerĂ in due momenti centrali: una cerimonia commemorativa e un dibattito pubblico, entrambi concepiti per coinvolgere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Di cambiare le regole noi siamo capaci”. Commemorazione per il 33° anniversario della strage di via D’Amelio

Strage di via D’Amelio, il dossier M5s sulle dichiarazioni di Mori e De Donno: la diretta con Conte e Scarpinato - In diretta la conferenza stampa organizzata dai parlamentari del Movimento 5 stelle sulle dichiarazioni in audizione dei due carabinieri in congedo Mario Mori e di Giuseppe De Donno in merito all’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Intitolata rotonda a Emanuela Loi. Morì nella strage di via d’Amelio: "Lucca non dimentica il suo valore" - Da ieri, a Lucca, c’è un luogo che porta il nome di Emanuela Loi, la giovane poliziotta che il 19 luglio 1992 morì tragicamente nella strage di via D’Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri agenti della scorta.

L’ultima confessione di Borsellino alla vigilia della strage in via D’Amelio - Dalla messa, alla «lectio» su San Pietro dedicata a Falcone, fino alla coscienza di mettere a rischio la vita.

