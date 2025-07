Usa bimbo rimane intrappolato nella macchina acchiappa peluche

Un bambino è rimasto intrappolato dentro una macchina acchiappa peluche. E' successo il 7 luglio al Mason Community Center in Ohio, negli Stati Uniti. I filmati delle telecamere di video-sorveglianza mostrano il piccolo intrufolarsi all'interno, attraverso il buco che conduce ai premi. In seguito operai, polizia e pronto soccorso sono intervenuti per liberare il bimbo, riuscendo ad aprire la parte posteriore della macchina. Un rapporto delle forze dell'ordine ha confermato che non ha riportato ferite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, bimbo rimane intrappolato nella macchina acchiappa peluche

