Dramma nella notte | muore un 17enne finito nella scarpata con la moto

GREVE IN CHIANTI – Incidente mortale nella notte al Ferrone, nel comune di Impruneta. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine vi  17enne alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa e i sanitari inviati dalla centrale unica del 118. I vigili del fuoco hanno raggiungo il giovane finito nella scarpata ma a nulla sono servite le manovre di rianimazione. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del minore. Il dramma si è consumato in via Chiantigiana per Ferrone poco prima della mezzanotte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: finito - notte - scarpata - moto

La notte in cui la Premier ha smesso di ridere del calcio saudita: è finito il senso di superiorità (Times) - La notte in cui la Premier ha smesso di ridere del calcio saudita: è finito il senso di superiorità (Times) Ci va giù duro il Times dopo la sconfitta del Manchester City per 4-3 per mano dell’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Il tennista Flavio Cobolli si lamenta della casa, lo cacciano. L’imprevisto nel bel mezzo di Wimbledon: «Ero finito davanti al frigo di notte» - Il tennista Flavio Cobolli sta vivendo il suo miglior Wimbledon di sempre, ma non tutto fila liscio fuori dal campo.

Motociclista precipita in una scarpata per 30 metri: salvato dal Soccorso Alpino; Tremendo incidente nella notte, prima lo scontro tra auto e moto poi l'incendio: gravissimo un centauro; Finisce per una trentina di metri in una scarpata dopo l'incidente in moto: giovane recuperato nella notte con l'elicottero.

Incidente nella notte: con la moto nella scarpata. Muore un operaio di ... - Incidente mortale nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 settembre a Castelfranco Emilia, lungo la tangenziale. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Brescia, finisce con la moto in una scarpata: morto 73enne - Un uomo di 73 anni è morto dopo essere finito in una scarpata, per una ventina di metri, con la moto a Bagolino in provincia di Brescia. Riporta milano.repubblica.it