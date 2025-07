Mondiale per Club stravince in prima serata dati stratosferici per Sinner

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, domenica 13 luglio 2025, vedono su Rai1 la replica della seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, con Vanessa Scalera, conquistare una media di 1.856.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 la finale del Mondiale per Club con la vittoria del Chelsea per 3 a 0 contro il PSG ha calamitato una media di 4.086.000 appassionati pari al 26.7%, stravincendo la serata. Su Rai2 lo show comico Facci ridere, con Pino Insegno e Roberto Ciufoli, ha siglato una media di 676.000 spettatori pari al 4.9% di share (presentazione: 585.000 - 3.5%). Su Italia1 Sarabanda Celebrity con Enrico Papi ha segnato 789. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mondiale per Club stravince in prima serata, dati stratosferici per Sinner

