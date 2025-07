Calciomercato le ultime notizie in diretta del 14 luglio

Segui qui tutte le notizie live di calciomercato. Comunicati ufficiali, trattative ma anche indiscrezioni e indizi social. Tutto quello che c’è da sapere sul mercato in vista della nuova stagione sportiva. Inizio diretta: 140725 12:00 Fine diretta: 140725 23:00 12:00 140725 Modric atterra a Malpensa: "Mi aspettano grandi sfide" “Sono molto felice di essere qui e mi aspettano grandi sfide”. Sono le prime parole di Luka Modric al suo arrivo allo scalo Prime di Malpensa, il centrocampista croato ex Pallone d’Oro è atteso ora alla clinica La Madonnina a Milano dove si sottoporrĂ alla visite mediche prima di legarsi per un anno al Milan. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calciomercato, le ultime notizie in diretta del 14 luglio

In questa notizia si parla di: calciomercato - notizie - diretta - luglio

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva.

#Calciomercato, le ultime notizie in diretta dell’11 luglio. #Modric saluta il Real Madrid Vai su X

Andrea Scotto ospite, in diretta, domenica 13 luglio, ore 21, di Extra Time Aneddoti, ricordi, attualità , confidenze, calciomercato sotto l’ombrellone: Claudio Nucci intervista Andrea Scotto, ex tecnico di Virtus Entella e Sestri Levante, La diretta è visibile sulle pag Vai su Facebook

Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta; LIVE mercato: Xhaka verso l'Arabia. Bologna, occhi su Pessina; DIRETTA LIVE Calciomercato 13 luglio: tutte le trattative in corso.

DIRETTA LIVE Calciomercato 14 luglio: l’affare Osimhen, Gyokeres spinge per l’Arsenal - Con le competizioni per club alle spalle, dopo l’epilogo del Mondiale per Club, le squadre preparano la nuova stagione. Scrive derbyderbyderby.it

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di domenica 13 luglio LIVE - Ultimi aggiornamenti di mercato in Serie A e nei principali campionati esteri, minuto per minuto, su tutte le trattative ... Come scrive calciomercato.it