Compleanno speciale per Renato Pozzetto; cinque anni fa a Ceriano Laghetto girò lo spot di Trenord

Oggi, 14 luglio 2025 Renato Pozzetto festeggia un compleanno speciale: fa 85 anni, l’attore venne a Ceriano Laghetto, 5 anni fa, a girare lo spot di Trenord., Nato a Milano nel 1940, cresciuto a Gemonio durante la guerra, è lì che incontra il compagno di una vita artistica, Cochi Ponzoni. Insieme rivoluzionano la comicità italiana . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Compleanno speciale per Renato Pozzetto; cinque anni fa a Ceriano Laghetto girò lo spot di Trenord

Tanti auguri al Boss del Fegatello! Tanti auguri al Boss in generale, tanti auguri a lui che è speciale! Babbo Renato Vai su Facebook

Il Ragazzo di Campagna compie 85 anni: tanti auguri a Pozzetto. L'omaggio della 'sua' Laveno; Il Ragazzo di Campagna compie 85 anni: tanti auguri a Pozzetto. L'omaggio della sua Laveno; Renato Zero, compleanno speciale al Forum di Assago.

Renato Pozzetto compie 85 anni, 10 curiosità sull’attore e comico di “E la vita, la vita” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Renato Pozzetto compie 85 anni, 10 curiosità sull’attore e comico di “E la vita, la vita” ... Si legge su tg24.sky.it